Jonathan Milan strepitoso bis al Tour | nemmeno le cadute e la pioggia fermano il campione friulano

Jonathan Milan straripante al traguardo di Valence, con il gigante della Lidl-Trek che ha colto il suo secondo successo personale al Tour de France, eseguendo una volata perfetta. Sotto la pioggia e con l'asfalto bagnato che si è trasformato in trappola per molti altri ciclisti, finiti a gambe all'aria senza poter entrare nello sprint. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giro del Delfinato 2025, Jonathan Milan vince la seconda tappa allo sprint ed è il nuovo leader della classifica - Doveva essere volata, e volata è stata, con il grande favorito a trionfare. L’Italia torna a gioire: spettacolare vittoria di Jonathan Milan, che si impone nella seconda tappa del Giro del Delfinato con arrivo in quel di Issoire.

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:27  La Top 10 della classifica generale 1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 9:34:51 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG,, 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:02 4 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:04 5 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike,, 6 PAGE Hugo Intermarché – Wanty 0:08 7 FOLDAGER Anders Team Jayco AlUla 0:09 8 POLITT Nils UAE Team Emirates – XRG,, 9 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:10 10 PENHOËT Paul Groupama – FDJ,, 17:25 Jonathan Milan conquista anche la maglia di leader della classifica generale.

Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Domérat-Montluçon: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan ci prova - Difficile vedere subito uno scontro diretto, ma l’attesa è tutta per loro: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, saranno loro i protagonisti al via del Giro del Delfinato.

