Il tour di ritiro di John Cena continua a procedere, e mentre l'atleta di West Newbury si prepara per un match contro Cody Rhodes per il suo Undisputed WWE Championship a SummerSlam, ci sono ancora molti potenziali avversari che il campione potrebbe affrontare prima della fine dell'anno. Recentemente, Cena ha partecipato ad un panel al FAN EXPO di Denver, dove gli è stata posta una domanda su un possibile ultimo scontro con un vecchio rivale: Dwayne "The Rock" Johnson. Verso la fine dell'intervista, un fan ha chiesto all'attuale WWE Undisputed Champion se sarebbe disposto ad affrontare The Final Boss in un match d'addio per concludere la sua carriera.

John Cena: "Un ultimo match con The Rock? Non del tutto impossibile, ma non createvi false aspettative"