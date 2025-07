Joao Mario Juventus il club bianconero accoglie il nuovo acquisto! Ecco il VIDEO che gasa i tifosi! Messaggio per il terzino portoghese

Joao Mario Juventus, il terzino portoghese è arrivato a Torino! I bianconeri gli dedicano un “video di benvenuto”. João Mário è un nuovo giocatore della Juventus: il club bianconero ha deciso di celebrare l’arrivo del difensore portoghese con un originale reel pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il video, con la classica carica emotiva che caratterizza le presentazioni dei nuovi arrivi, mostra l’ex Porto, accompagnato da immagini mentre muove i suoi primi passi a Torino Caselle. Joao Mario è a Torino? pic.twitter.comSElXK8eZ3M — JuventusFC (@juventusfc) July 23, 2025 Joao Mario Juventus, il video è carico di aspettative ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario Juventus, il club bianconero accoglie il nuovo acquisto! Ecco il VIDEO che gasa i tifosi! Messaggio per il terzino portoghese

Chi è Joao Mario, il terzino destro che il Porto ha offerto alla Juventus nello scambio con Alberto Costa. Storia, carriera e identikit del giocatore - di Redazione JuventusNews24 Chi è Joao Mario: storia, carriera, identikit e caratteristiche tecniche del giocatore del Porto, offerto alla Juve nello scambio con Alberto Costa.

Juventus, Porto: scambio Strategico per la squadra, João Mário - La Juventus vive un momento di transizione, puntando a costruire una squadra competitiva con Igor Tudor alla guida.

Alberto Costa Joao Mario (A Bola), Porto e Juventus trovano un accordo per quello che non è da considerarsi un scambio diretto! Cifre e dettagli dell’operazione - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa João Mário: si concretizza lo scambio tra il Porto e la Juventus! Tutti i dettagli di quello che non è uno scambio diretto.

SCAMBIO JOAO MARIO-ALBERTO COSTA: HERE WE GO Tutto fatto per lo scambio fra terzini con il Porto: valutazione da 15 milioni più 1 di bonus per Alberto Costa e da 12 milioni per Joao Mario Il club bianconero, quindi, incasserà 3 milioni più 1 di bo Vai su Facebook

Juventus, il mercato LIVE: spunta un (altro) portoghese, due club in pressing per Rugani. Arriva Joao Mario; Juve, colpo in difesa: ecco Joao Mario; Calciomercato Juventus, traffico sugli esterni: via Alberto Costa dentro Joao Mario. Le cifre.

La Juventus chiude per Joao Mario: è atteso in serata a Torino. Alberto Costa va al Porto - Il terzino 25enne arriverà per una cifra attorno ai 12 milioni di euro: giovedì sosterrà le visite mediche La Juventus si prepara a mettere a disposizione di Igor Tudor un nuovo terzino. Riporta msn.com

Joao Mario a Torino: Juve, ora visite e firma per il nuovo esterno destro - Caselle Sandro Pertini João Mário Neto Lopes, terzino destro lusitano classe 2000, che si trasferirà alla Juventus nell'ambito d ... Secondo tuttosport.com