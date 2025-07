Joao Mario Juve | è atterrato a Caselle! Inizia l’avventura in bianconero del terzino portoghese le prime immagini del suo arrivo – VIDEO

di Marco Baridon Joao Mario Juve: il terzino portoghese è atterrato a Caselle. Ecco le prime immagini del nuovo giocatore bianconero – VIDEO. (inviato all’aeroporto di Torino-Caselle) – La rivoluzione sulle fasce della Juve ha il suo primo, importante protagonista. Joao Mario è pronto a iniziare la sua avventura in bianconero: l’esterno portoghese è atterrato a Torino, all’aeroporto di Caselle, per poi sostenere nella giornata di domani, giovedì 24 luglio, le visite mediche di rito al J-Medical. Subito dopo arriverà la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario Juve: è atterrato a Caselle! Inizia l’avventura in bianconero del terzino portoghese, le prime immagini del suo arrivo – VIDEO

Calciomercato Juve: Joao Mario per Alberto Costa, il Porto offre lo scambio ai bianconeri! Novità importanti e cosa potrebbe succedere - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: il Porto offre lo scambio ai bianconeri con Joao Mario per Alberto Costa! Tutti gli aggiornamenti sulla possibile trattativa.

Calciomercato Juve: João Mário dal Porto in Scambio con Alberto Costa? - La Juventus, sotto la guida del DG Damien Comolli, sta lavorando per costruire una rosa funzionale alle idee di Igor Tudor, puntando a rafforzare la squadra e autofinanziare il mercato in entrata tramite cessioni strategiche.

Alberto Costa Juve: dallo scambio con Joao Mario col Porto all’operazione Sporting CP (e Hjulmand). Dentro al futuro dell’esterno portoghese, novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve: lo scambio col Porto con Joao Mario col Porto, l’affare Sporting CP (e Hjulmand).

Tutto il calciomercato in diretta; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - João Mario atteso stasera a Torino. Mbangula è a Brema per le visite,...; Juve: ritorna Conceicao, trattativa col Porto per Joao Mario–Costa.

TJ - JOÃO MARIO arrivato a Caselle: a breve si sposterà alla Continassa - Poco fa João Mario è arrivato all'aeroporto di Torino Caselle. Si legge su tuttojuve.com

Opta - Juventus, il record di Joao Mario nella passata stagione - La Juventus piazza un nuovo colpo per la difesa: João Mário sarà ufficialmente un giocatore bianconero. Lo riporta ilbianconero.com