Joao Mario Juve | arrivo a Torino visite mediche firma e durata del contratto Ultimissime novità sul nuovo colpo dei bianconeri

Joao Mario Juve: arrivo a Torino, visite mediche, firma e durata del contratto. Arrivano novità sul nuovo acquisto dei bianconeri. La rivoluzione della Juve sulle fasce ha il suo nuovo protagonista. L’arrivo di Joao Mario a Torino è ormai cosa fatta: atterrerà stasera all’aeroporto, poi nella giornata di domani, giovedì 24 luglio, sarà quella delle visite mediche e della firma sul contratto che legherà l’esterno portoghese al club bianconero. Con tutti i documenti tra la Juve e il Porto già pronti, si attende solo l’ufficialità per un’operazione strategica che rinforza la corsia di destra della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario Juve: arrivo a Torino, visite mediche, firma e durata del contratto. Ultimissime novità sul nuovo colpo dei bianconeri

In questa notizia si parla di: mario - juve - arrivo - torino

Calciomercato Juve: Joao Mario per Alberto Costa, il Porto offre lo scambio ai bianconeri! Novità importanti e cosa potrebbe succedere - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: il Porto offre lo scambio ai bianconeri con Joao Mario per Alberto Costa! Tutti gli aggiornamenti sulla possibile trattativa.

Calciomercato Juve: João Mário dal Porto in Scambio con Alberto Costa? - La Juventus, sotto la guida del DG Damien Comolli, sta lavorando per costruire una rosa funzionale alle idee di Igor Tudor, puntando a rafforzare la squadra e autofinanziare il mercato in entrata tramite cessioni strategiche.

Alberto Costa Juve: dallo scambio con Joao Mario col Porto all’operazione Sporting CP (e Hjulmand). Dentro al futuro dell’esterno portoghese, novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve: lo scambio col Porto con Joao Mario col Porto, l’affare Sporting CP (e Hjulmand).

AGGIORNAMENTO CM.IT | Alle battute finali lo scambio tra #AlbertoCosta e #JoaoMario: 15 mln+1 bonus alla #Juve, 12 mln al #Porto. Previsto l’arrivo a Torino del calciatore in serata, domani visite mediche. Per Costa, invece, che è già in Portogallo, possi Vai su Facebook

È fatta per lo scambio tra #Juve e #Porto che coinvolge #AlbertoCosta e #JoaoMario ? Il bianconero volerà in Portogallo per 16 milioni di euro, percorso inverso invece per João Mario atteso a Torino per una cifra di 12 milioni di euro Vai su X

Joao Mario-Alberto Costa: la Juve chiude con il Porto la doppia operazione; Juve, preso Joao Mario! Al Porto Alberto Costa, le cifre dell'operazione; Juventus, arriva Joao Mario: Alberto Costa in cambio al Porto.

Juve, operazioni portoghesi: arriva Joao Mario e Alberto Costa passa al Porto - I bianconeri, infatti, accolgono Joao Mario, terzino classe 2000 in arrivo dal Porto. blitzquotidiano.it scrive

Juve, è fatta per Joao Mario del Porto: le cifre dello scambio con Alberto Costa - Ai dettagli l'operazione che coinvolge i due esterni lusitani, con Tudor che avrà presto a disposizione il classe 2000: ecco quanto guadagnano i bianconeri ... Come scrive msn.com