Jannik Sinner stupisce ancora | ingaggia Umberto Ferrara come preparatore atletico lo stesso ‘licenziato’ dopo il caso Clostebol

Dove eravamo rimasti? Jannik Sinner e Umberto Ferrara tornano a lavorare insieme. Il n.1 del mondo del tennis ha deciso di affidarsi nuovamente alle cure del preparatore atletico, coinvolto un anno fa nella vicenda “Clostebol” insieme al fisioterapista, Giacomo Naldi. Un caso che, per lo sviluppo, aveva portato al licenziamento di Ferrara e di Naldi e costretto Sinner ad accordarsi con la WADA per tre mesi di sospensione per porre fine a una questione che stava logorando il tennista, ritenuto responsabile dell’agire del proprio staff, pur nell’evidenza di non essere in un caso di doping. Si parla, infatti, di contaminazione involontaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

