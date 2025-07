Jannik Sinner a Torino prima di partire alla volta degli US Open

Fresco di un enorme successo a Wimbledon, Jannik Sinner fa tappa a Torino, città che nei suoi confronti ha maturato un affetto via via crescente anche grazie alle Nitto Atp Finals. Così Sinner, prima di partire per gli Stati Uniti, ancor prima di raggiungere Montecarlo dove si allenerà nella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sinner - prima - jannik - torino

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini - Roma, 12 maggio 2025 – I due migliori tennisti italiani nel ranking ATP e WTA, Sinner e Paolini, più l'idolo di casa Berrettini, e tanto tanto altro.

Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni - Binaghi c’è arrivato prima di Meloni e Mattarella, al cospetto del Papa. Miracoli di Sinner. Il numero uno del tennis mondiale è stato ricevuto da Leone XIV – “il Papa tennista” – dopo qualche giorno di simpatico flirt mediatico.

LIVE Sinner vuole la prima finale agli Internazionali d’Italia, Paul cerca l’impresa - Jannik Sinner vuole ripetere l'impresa riuscita alla collega azzurra, Jasmine Paolini, e conquistare la prima finale degli Internazionali d'Italia.

Sinner re di Wimbledon, Torino riapre la battaglia con Milano per le ATP Finals Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano a vincere il torneo londinese, dà nuova spinta a Torino, che sfida Milano per ospitare le ATP Finals fino al 2030 (confermate s Vai su Facebook

Jannik Sinner a Torino prima di partire alla volta degli US Open; Torino omaggia il Re di Wimbledon: Sinner proiettato sulla Mole arancione; Sinner - Alcaraz, allenamento di Jannik prima di finale Wimbledon.

Jannik Sinner a Torino prima di partire alla volta degli US Open - L'asso del tennis approda nel capoluogo piemontese prima di recarsi a Montecarlo e partire per gli Stati Uniti ... Da torinotoday.it

Sinner torna dalla Juve! La scelta per recuperare, occhi sugli US Open - L'altoatesino, che non prenderà parte al Masters 1000 di Toronto, usufruirà del tempo a disposizione per riprendere una condizione fisica ottimale ... Scrive tuttosport.com