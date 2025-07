Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo insieme | look da dive sul red carpet

Sono passati ventidue anni, ma l’alchimia tra Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan è rimasta intatta. Alla première mondiale di Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo, sequel del cult Disney del 2003, le due protagoniste sono tornate insieme sul tappeto viola più atteso dell’estate. E se il film promette un nuovo scambio di corpi (e identità ) tra madre e figlia, nella realtà è il glamour a mettersi in gioco, con due look che hanno lasciato il segno. Diversi, opposti, eppure perfettamente complementari. In un tripudio di sorrisi, abbracci e nostalgia, Jamie e Lindsay hanno dimostrato che lo stile non ha età , né tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo insieme: look da dive sul red carpet

