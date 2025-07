Italia Volo terrificante dal balcone Tania morta così | È stato lui arrestato

Un passo importante è stato compiuto nella vicenda della morte di Tania Bellinetti, la 47enne che il 8 aprile è precipitata dal balcone del suo appartamento a Bologna. L’Interpol ha arrestato il 38enne tunisino Selmi Faiez a Rennes, in Francia, dopo che era stato ricercato per mesi. Faiez, ex fidanzato di Tania Bellinetti, è accusato di maltrattamenti in famiglia, un reato per il quale era già stato condannato in via definitiva in precedenza. Dopo la morte della donna, le indagini della Procura di Bologna si sono focalizzate su Faiez, inizialmente indagato per istigazione al suicidio. Tuttavia, l’accusa potrebbe presto evolversi in quella di omicidio, alla luce delle nuove prove e delle indagini in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. Volo terrificante dal balcone, Tania morta così: “È stato lui”, arrestato

