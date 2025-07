Italia Economia n° 29 del 23 luglio 2025

Cybersecurity e intelligenza artificiale: innovazione sotto attacco, serve più formazione e protezione; Acea sigla un accordo di ricerca con l'IIT per la robotica; Inps: record di 27 milioni di assicurati, sistema previdenziale solido e digitale; Dock Startup Lab DemoDay: premiate a Roma le realtà più innovative del 2025.

Vola la pet economy: in Italia vale circa 3,5 miliardi. Economia a prova di recessione - Roma, 13 maggio 2025 – Più forte dell’inflazione, più forte delle incertezze economiche dovute al caro energia e alle tensioni geopolitiche internazionali: nel nostro Paese la ‘ pet economy ’, il giro d’affari generato dal settore del cibo e dei prodotti essenziali per cani e gatti e altri animali domestici, non conosce crisi.

Economia, Schifani: "Report Svimez conferma che la Sicilia in tre anni è cresciuta più dell’Italia" - "Il Report Svimez restituisce un’immagine della Sicilia che cresce, che innova, che costruisce futuro.

Italia leader in economia circolare: sfide e opportunità nel Rapporto 2025 - L'Italia mantiene il primato per livelli di circolarità, in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 Paesi Ue ma in prima posizione nel confronto con le principali economie europee (Germania, Francia e Spagna).

Expo 2025 di Osaka: il Padiglione Italia emerge come una tessera fondamentale nella strategia di promozione integrata del Sistema Paese tra cultura ed economia! Numeri da record per il primo trimestre. Infatti, nei primi 90 giorni: sono stati organizzati

L'Fmi premia la resilienza del sistema economico italiano - Il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto annuale sull'economia e la finanza pubblica ha espresso apprezzamento per la "resilienza"

Sempre meno aziende e solo una su quattro è guidata da una donna: un Paese da motivare - La proposta: «Integrare l'educazione all'imprenditorialità nel sistema scuola»