Passeggiare in una zona a traffico limitato, spesso considerata un’area sicura per pedoni e famiglie, può trasformarsi in pochi secondi in uno scenario di pericolo. Nonostante le restrizioni alla circolazione, a volte basta un solo veicolo fuori controllo per causare conseguenze drammatiche. È quanto accaduto nella serata di oggi, quando un imprevisto ha sconvolto la tranquillità di un centro storico frequentato da cittadini e turisti. Le prime informazioni parlano di un episodio improvviso e violento, in cui una vettura, priva di apparente controllo, ha travolto alcune persone che si trovavano a piedi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia. Con l’auto sulla folla, investe una famiglia intera: scontro violentissimo