“Per l’Italia, l’Algeria è un partner assolutamente strategico. Questo non dipende solo dalla consuetudine storica degli scambi tra due Nazioni che condividono l’affaccio sul Mediterraneo, ma anche dal modello di cooperazione costruito nel tempo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il bilaterale con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, a Villa Pamphilj nell’ambito del Business forum che si è concluso con la firma di oltre 40 inrtese bilaterali. “A pochi mesi dal mio insediamento – ha precisato la premier – sono stata in Algeria per la mia prima visita ufficiale in una Nazione del Nord Africa, e con il presidente Tebboune ci siamo recati nei giardini dedicati alla memoria di Enrico Mattei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Italia-Algeria, focus su energia, migranti e difesa. Meloni: "Uniti anche da Sant'Agostino, lo portiamo all'Unesco"