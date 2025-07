Italbasket via al Training Camp verso l' Europeo Il programma delle amichevoli

Folgaria (Trento), 23 luglio 2025 -¬†√ą iniziato questo pomeriggio, con l‚Äôarrivo degli atleti e la prima sessione di allenamento, il Training Camp 2025 dell'Italbasket di coach¬† Gianmarco Pozzecco, che insieme agli Azzurri ha salutato in videochiamata¬† Achille Polonara ¬†prima di iniziare. Dame Sarr¬† √® stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. "Dame √® un ragazzo su cui contiamo molto per il presente e per il futuro. Ho deciso che per garantirgli il percorso migliore questa estate non sar√† con noi - ha spiegato Pozzecco - Lo ritroveremo senza dubbio in altre occasioni. Oggi intanto iniziamo un percorso affascinante verso l‚ÄôEuropeo con fiducia e voglia di stare insieme‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

