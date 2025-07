Io sono la fake news per dirla alla Cattelan E ruggiscono i leoni di Carla Chiusano

La fake news si è diffusa in un attimo. Vernissage e party di Maurizio Cattelan a Villa Malaparte. Si, vabbè ma come arrivarci nella villaeremo più bella e inaccessibile dell’isola azzurra. Via mare o ti lancia un drone. Comunque non c’era nessuna mostra, solo una cena per pochissimi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: fake - news - cattelan - sono

Cosa c'è dietro la fake news sul malore di Parolin e chi vuole farlo fuori dalla corsa a nuovo Papa - Una vendetta per il caso Becciu o una strategia degli americani? La Santa Sede smentisce le notizie sulle condizioni di salute di Pietro Parolin

"L'ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news", il sindaco smentisce il documento - Una bufala o una semplice goliardata per saltare un giorno di scuola? È stato immediatamente smascherato il goffo tentativo di spacciare per vera un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Federico Basile.

La foresta di Nottingham ha colpito “Fake News” sull’incidente di Marinakis-Nuno in aggiornamento su Awoniyi Injury - 2025-05-13 18:34:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Nottingham Forest ha respinto i rapporti su un apparente scontro tra il manager Nuno Espírito Santo e il proprietario del club Evangelos Marinakis come “notizie false” in un aggiornamento per quanto riguarda l’attaccante Taiwo Awoniyi.

“Io sono la fake news”, per dirla alla Cattelan. E ruggiscono i leoni di Carla Chiusano; Tony Effe senza freni da Alessandro Cattelan, ecco cosa dice su Giulia De Lellis; Myrta Merlino vittima delle fake news truffa: “Ho fatto più volte denuncia, ma anche la polizia….

VIDEO Epcc Alive, Cattelan sulle fake news e i no vax - Epcc Alive, Cattelan sulle fake news e i no vax: guarda il video - Si legge su video.sky.it

L'era di Cattelan Got Talent. "Mi sono scoperto cattivo" - Dopo il fallimentare passaggio in Rai, il conduttore entra nella giuria del talent di Disney +. Secondo msn.com