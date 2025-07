Intesa Usa-Giappone sui dazi E Trump tratta con l' Ue

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la conclusione di un accordo commerciale definito "senza precedenti" con il Giappone, che prevede una sostanziale riduzione delle tariffe doganali statunitensi sulle automobili nipponiche. Il contenuto dell'accordo. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha dichiarato che, grazie all’intesa, Tokyo accetterĂ un sistema di dazi reciproci del 15%, ben inferiori al 25% precedentemente minacciato e attualmente in vigore su veicoli, acciaio e alluminio. Secondo il presidente americano, l’accordo garantirà “ centinaia di migliaia di posti di lavoro ” negli Stati Uniti, alimentati da investimenti giapponesi per un valore stimato in 550 miliardi di dollari, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Intesa Usa-Giappone sui dazi. E Trump tratta con l'Ue

Trump:"Intesa con il Giappone, non 25 ma dazi al 15%. Accordo enorme con Tokyo". Investimenti per 550mld. Ancora in trattativa Ue,Canada e Messico,mentre si avvicina la scadenza del 1 agosto.Per l'UE negoziati ancora in salita. Fonti UE: "Improbabile un

Il presidente Trump ha prorogato di un mese la sospensione dei dazi del "Liberation Day" e, nel frattempo, ha annunciato nuove tariffe (dal 25% al 40%) su importazioni provenienti da 14 Paesi, tra cui Giappone, Corea del Sud, Malesia, Thailandia, Banglades

