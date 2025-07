Roma, 23 luglio 2025 – Non si fida di Trump Marco Simoni, direttore Osservatorio su Policy, Industry, Europe del Centro di Ricerca Luiss sulle Politiche Europee. "C’è ancora troppa confusione. E, soprattutto, non si capisce ancora bene su che cosa stiamo trattando – spiega nell’intervista a QN –. Vorrei sapere quali sono gli elementi del negoziato, che cosa l’Europa sta concedendo agli Stati Uniti e, dall’altro lato, che cosa Trump darĂ all’Unione ”. epa12254350 US President Donald Trump participates in a reception with Republican Members of Congress in the East Room at the White House in Washington, USA, 22 July 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intesa sui dazi tra Usa e Ue? L’economista: è solo un bluff. “Bruxelles non cada nella trappola”