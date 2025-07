Intervento di potenziamento infrastrutturale per la linea Roma-Napoli | modifiche alla circolazione dal 5 agosto al 12 settembre

Dal 5 agosto al 12 settembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), la circolazione ferroviaria sarĂ sospesa tra le stazioni di Colleferro e Ciampino. Alcuni treni del Regionale (linea FL6 Roma – Cassino) e Intercity di Trenitalia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

#Treni | Nodo di Roma Nei giorni dal venerdì alla domenica 18-20 e 25-27 #luglio, lavori di potenziamento infrastrutturale atti alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto. Modifiche alla circolazione ferroviaria ? https://buff.ly/mLYeJV1 #Luceverde Vai su X

Regione Basilicata - Pasquale Pepe : "Linea Potenza - Salerno, impegni rispettati." Dal prossimo 1° luglio torna operativa la linea ferroviaria Potenza–Salerno con il ripristino completo di tutti i collegamenti sospesi per consentire i lavori di potenziamento infr Vai su Facebook

Tratta Roma- Cassino: al via i lavori per il potenziamento del trasporto merci - Napoli (via Cassino): a partire dal 5 agosto fino al 12 settembre 2025, la tratta sarà infatti interessata da interventi infrastruttu ... Segnala msn.com

