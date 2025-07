Intervento di bonifica sul Lungomare della Salute | modifiche alla viabilità

Fiumicino, 23 luglio 2025 – A seguito di segnalazioni pervenute e di un sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Ambiente, è stato accertato lo stato d i incuria e degrado in cui verte il tratto del Lungomare della Salute compreso tra via Formoso fino alla fine del Lungomare all’ altezza del civico n. 251. L’area sarà oggetto di bonifica e, per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il 24 Luglio, dalle 6 fino alla fine dei lavori, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: • Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto del Lungomare della Salute compreso tra Via Formoso e la fine del Lungomare della Salute altezza civico n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: lungomare - bonifica - salute - intervento

Roccalumera, verricelli e materiali pericolosi abbandonato sul lungomare: scatta la bonifica - Personale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Messina, unitamente alla Polizia Municipale del Comune di Roccalumera, ha effettuato stamani un sopralluogo sul litorale comunale, nell’ambito delle attività di controllo e tutela dell’ambiente costiero.

FOTO/ Piazza Cavour, via le recinzioni: lungomare verso la bonifica - Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la liberazione del lungomare di Salerno. Da questa mattina è iniziata la rimozione anche dai new jersey che delimitano le due aree del cartiere, dove naufragata l’ipotesi di realizzare dei box sotterranei per una diatriba tra impresa e  Comune di Salerno sulla proprietà dei binari sottostanti, per anni la zona è rimasta recintata senza nessuna possibilità di usufruirne.

Intervento di bonifica sul Lungomare della Salute: modifiche alla viabilità https://ilfaroonline.it/2025/07/23/intervento-di-bonifica-sul-lungomare-della-salute-modifiche-alla-viabilita/613948/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca Vai su X

Il prossimo 19 luglio 2025 a Reggio Calabria, presso l’Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà , si terrà la finale del Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria in Pasticceria, competizione promossa da APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Ecc Vai su Facebook

Intervento di bonifica sul Lungomare della Salute: modifiche alla viabilità ; Carini, prosegue la bonifica: giù un’altra villetta abusiva sulla spiaggia; Ater Fiumicino: partiti i sopralluoghi per la verifica dello stato dei complessi residenziali.

Disinfestazione contro le zanzare: «Chiudere porte e finestre durante l’intervento» - MONTE ARGENTARIO – Intervento di disinfestazione contro le zanzare nel comune di Monte Argentario, lunedì 21 e martedì 22 luglio. msn.com scrive

Fuga di gas sul Lungomare di Napoli: cittadini e turisti evacuati, vigili del fuoco al lavoro - Una fuga di gas ha provocato momenti di forte apprensione questa mattina in via Nazario Sauro, lungo il lungomare partenopeo. Scrive msn.com