Inter Women il messaggio di Serturini | Fa tanto male ma sono certa che nel cuore degli italiani abbiamo vinto

Serturini Italia, l’interista protagonista di un lungo post social: parole d’amore per la maglia azzurra dopo la semifinale persa contro l’Inghilterra. Solo 13 minuti in campo per Annamaria Serturini, giocatrice dell’ Inter Women, durante Euro 2025, ma il suo legame con la maglia dell’ Italia Femminile va ben oltre il minutaggio. Dopo la dolorosa eliminazione in semifinale contro l’Inghilterra, la centrocampista nerazzurra ha voluto affidare a Instagram le proprie riflessioni e l’emozione per un percorso comunque memorabile. « Il nostro Europeo finisce a pochi infiniti secondi dalla finale » ha esordito Serturini, aprendo il cuore con parole sincere e profonde. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, il messaggio di Serturini: «Fa tanto male, ma sono certa che nel cuore degli italiani abbiamo vinto»

