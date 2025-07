Inter via alla nuova stagione | già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

L’Inter è pronta a ripartire. Sabato 26 luglio scatterĂ ufficialmente la nuova stagione dei nerazzurri con il raduno ad Appiano Gentile, ma giĂ domani alcuni giocatori cominceranno a varcare i cancelli della Pinetina per le prime valutazioni fisiche individuali. NUOVA STAGIONE – Intanto, il club ha reso noto il quadro delle amichevoli estive che accompagneranno la squadra di Cristian Chivu verso l’esordio in campionato, previsto per il 25 agosto contro il Torino. Sul sito ufficiale inter.it sono giĂ disponibili i biglietti per due delle tre sfide internazionali programmate. Tre test probanti, tre piazze prestigiose e un obiettivo chiaro: costruire la nuova Inter, tra entusiasmo, sperimentazioni e il desiderio di tornare a vincere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, via alla nuova stagione: giĂ disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

Info Biglietti Inter-Olympiacos al San Nicola di Bari Fasi di vendita Dalle ore 10:00 del 23/07/2025 alle ore 20:30 del 16/08/2025 Vendita Settori Ordinari Numero massimo di biglietti acquistabili 4 Biglietti acquistabili su Sport.Ticketone.it Vai su Facebook

