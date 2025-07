Inter Byd nuova partnership strategica | la Cina investe nel calcio europeo Prenderà il posto di una storica collaborazione!

Inter Byd, accordo con il colosso dell’auto elettrica: il marchio cinese sostituisce Volvo e rafforza la presenza asiatica nel calcio occidentale. La nuova partnership tra l’Inter e Byd (Build Your Dreams), gigante cinese della mobilitĂ elettrica, segna un altro passo nel crescente coinvolgimento delle aziende asiatiche nel mondo del calcio europeo. A riportarlo è Il Sole 24 Ore, che analizza l’accordo appena annunciato dal club nerazzurro e lo inserisce all’interno di un fenomeno ormai consolidato: lo sbarco del made in China nel settore delle sponsorizzazioni sportive internazionali. L’accordo con Byd, che prende il posto della storica collaborazione con Volvo, rappresenta l’unione tra due brand in forte espansione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Byd, nuova partnership strategica: la Cina investe nel calcio europeo. PrenderĂ il posto di una storica collaborazione!

Grande novitĂ per l'Inter! La squadra nerazzurra annuncia una partnership globale con BYD, leader mondiale nella mobilitĂ sostenibile. Nei prossimi tre anni, BYD supporterĂ l'Inter con 70 veicoli elettrici e plug-in, compresa l'esclusiva Sealion 7 in edizi Vai su Facebook

