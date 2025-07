Insieme per Pescara sull' assenza della marineria nella processione di Sant' Andrea | Siamo una città sul mare non di mare

Anche l'associazione “Insieme per Pescara” ha voluto commentare la decisione della marineria di non partecipare, per protesta contro il mancato dragaggio del porto, alla tradizionale processione in mare con la statua di Sant'Andrea:“Dopo anni e anni la marineria non parteciperĂ alla processione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Insieme per Pescara sull'assenza della marineria nella processione di Sant'Andrea: Siamo una città sul mare, non di mare; Insieme per Pescara sull'assenza della marineria nella processione di Sant'Andrea: 'Siamo una città sul mare, non di mare'; Pescara, il porto ora è un caso: festa senza marineria.

Pescara, il porto ora è un caso: festa senza marineria - PESCARA Domenica di proteste alla festa di Sant’Andrea: l’intera marineria pescarese, per la prima volta, diserterà il rito della processione per far sentire la propria ... Come scrive ilmessaggero.it

