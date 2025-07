Infarto mentre aspetta in auto la moglie con la figlia di 3 anni | 35enne muore a Otranto

Tragedia a Otranto (Lecce), dove un uomo di 35 anni originario della Sierra Leone è morto a causa di un infarto all'interno della propria auto mentre aspettava l'arrivo della moglie in compagnia della figlia di 3 anni. Ancora ignote le cause del malore, ma per il personale medico accorso sul posto per rianimare la vittima potrebbe essersi trattato della conseguenza delle elevate temperature che si sono registrate in zona nel corso della giornata di oggi, mercoledì 23 luglio. Stando alla ricostruzione effettuata dalle autorità , il veicolo di proprietà dell'uomo era posteggiato in una zona assolata nelle vicinanze del luogo di lavoro della coniuge, una struttura ricettiva sita lungo la litoranea verso Alimini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Infarto mentre aspetta in auto la moglie con la figlia di 3 anni: 35enne muore a Otranto

