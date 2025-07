Incidente a Sciacca auto travolge famiglia di turisti sull' isola pedonale | donna in codice rosso

Una famiglia di tre turisti tedeschi √® stata investita da un'auto mentre passeggiava sull'isola pedonale di via Roma, a Sciacca.Una donna √® rimasta ferita in maniera molto grave tanto da essere stata ricoverata, all'ospedale Giovanni Paolo II, in codice rosso.Al volante del veicolo d'epoca che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: sciacca - auto - famiglia - turisti

Sciacca (Agrigento), auto investe una famiglia di turisti tedeschi: gravissima una donna - L'incidente si è verificato in una strada dove è in vigore la Ztl. Il conducente di una vettura d'epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo

Scontro tra auto a Sciacca, ferito il vescovo di Agrigento e un bambino - Sono almeno 4 le auto coinvolte in un maxi tamponamento che si è verificato nel pomeriggio sulla statale 115, in territorio comunale di Sciacca (Agrigento), nei pressi dello svincolo per la località balneare di San Giorgio.

Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro frontale tra un'auto e un camion: ferita una diciannovenne - Diciannovenne ricoverata dopo un frontale sulla Palermo-Sciacca. Un incidente si è verificato questa mattina sullo scorrimento veloce, non lontano dallo svincolo per Altofonte, dove si sono scontrati un autocarro e una Hyundai guidata dalla ragazza portata con l'ambulanza al Civico.

Investe con auto famiglia di turisti: grave una donna Incidente a Sciacca in una zona a traffico limitato: tre feriti https://siciliaweb.it/2025/07/investe-con-auto-famiglia-di-turisti-grave-una-donna/… Vai su X

Aspetta la moglie in auto al sole e muore: 35enne stroncato da un infarto Vai su Facebook

Sciacca, investe con l'auto una famiglia di turisti: grave una donna; Sciacca (Agrigento), auto investe una famiglia di turisti tedeschi: grave una donna; Auto travolge una famiglia di turisti a Sciacca: tre persone ferite, gravissima una donna.

Auto travolge una famiglia di turisti a Sciacca: tre persone ferite, gravissima una donna - È di tre persone ferite, una delle quali in gravissime condizioni, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato mercoledì 23 luglio a Sciacca ... Segnala fanpage.it

Cedono i freni all'auto d'epoca e investe una famiglia di turisti in ztl - Il conducente di una vettura d'epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo travolgendo tre pedoni, una famiglia di turisti di nazionalità tedesca: ... Si legge su ansa.it