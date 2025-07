Inizieranno questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, al settimo piano del tribunale di Milano, gli interrogatori di sei tra i principali indagati nell’inchiesta sull’ urbanistica milanese, per i quali la procura ha chiesto misure cautelari. Davanti al gip Marinoni, Catella e Tancredi. Davanti al gip sfileranno Giuseppe Marinoni, ex presidente della commissione Paesaggio accusato di corruzione, falso e induzione a fare o promettere utilità e per il quale la procura ha chiesto l’arresto, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, su cui pende l’accusa di corruzione e una richiesta di arresti domiciliari, il presidente del gruppo Coima, Manfredi Catella, accusato di corruzione e falso nell’ambito di progetti come quello di Scalo Romana e Pirellino, anche per quest’ultimo la procura ha richiesto il carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, oggi gli interrogatori di Catella, Tancredi e Marinoni