“Se dovesse risolversi tutto, e sappiamo che impiegheremo anni, vi voglio qui e non, come dire, unicamente quando c’è da rimestare il pentolone, la stampa, come dire, è tutta interessata. Anche quando le acque si sono calmate e probabilmente si saranno chiarite molte cose”. Così Giuseppe Marinoni, funzionario comunale di Milano coinvolto nell’ inchiesta sull’urbanistica che ha investito Palazzo Marino, ha risposto ai cronisti al suo ingresso in tribunale da via Freguglia, dove si è presentato per essere interrogato dai gip. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, Marinoni ai giornalisti: “Vi voglio qui anche quando le acque si saranno calmate”