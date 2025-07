Inchiesta Milano interrogatori dal Gip

9.56 Giuseppe Marinoni ex presidente della Commissione Paesaggio, sarà il primo a essere sentito dal Gip nell'inchiesta su corruzione,falso e induzione indebita, nel presunto "sistema deviato" nella gestione urbanistica milanese. A seguire viene ascoltato l'assessore dimissionario Tancredi, indagato anche lui per concorso in corruzione, falso e induzione indebita. Sei in tutto le richieste di arresto presentate dai Pm: Marinoni, Tancredi, il costruttore Catella tra i nomi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giornata cruciale per l'inchiesta che ha sconvolto Milano: sei le persone sotto interrogatorio. Il giudice dovrà decidere se confermare per loro gli arresti richiesti dalla procura.

Inchiesta urbanistica, al via gli interrogatori a Milano: il gip deciderà su carcere e domiciliari - Via questa mattina, davanti al gip Mattia Fiorentini, agli interrogatori preventivi per sei indagati nell'ambito della nuova maxi inchiesta sull'urbanistica della procura di Milano.

Inchiesta urbanistica, al via interrogatori davanti al gip - E' arrivato al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano Giuseppe Marinoni, ex presidente della ...