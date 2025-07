Incendio Sesto San Giovanni | la vittima è un 20enne si indaga per omicidio

La Polizia indaga per omicidio sull’incendio di stanotte a Sesto San Giovanni. L’appartamento al piano terra di una palazzina di 4 piani in via Fogagnolo 130, ha causato la morte di una persona il cui corpo è stato trovato semi-carbonizzato dai Vigili del fuoco. Indagini per omicidio dopo l’incendio di notte a Sesto San Giovanni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Sesto Fiorentino: incendio nella notte, distrutti due furgoni e un’auto elettrica (foto) - Sul posto una squadra e un’autobotte. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha riguardato due furgoni e una vettura elettrica L'articolo Sesto Fiorentino: incendio nella notte, distrutti due furgoni e un’auto elettrica (foto) proviene da Firenze Post.

Incendio a Sesto Fiorentino: a fuoco auto elettrica e due furgoni / FOTO - Veicoli a fuoco ieri sera in via Tevere, a Sesto Fiorentino. L'allarme è scattato intorno alle 23 e sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra e un'autobotte.

Incendio a Sesto San Giovanni, tre auto carbonizzate dalle fiamme: dentro c’è il cadavere di un uomo - Il rogo è divampato ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) in un parcheggio di via Fratelli Bandiera.

