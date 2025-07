Incendio distrugge rivendita di motocicli 12 famiglie evacuate e palazzo inagibile

Un incendio devastante ha colpito ieri pomeriggio un edificio situato in via Zamosch a Cassino, distruggendo una rivendita di motocicli e danneggiando gravemente l’intero palazzo residenziale sovrastante. Il rogo, divampato poco dopo le 15:30, ha causato l’evacuazione di 12 famiglie e ha reso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Incendio in una rivendita di moto: palazzo inagibile e 12 persone senza casa. Animali salvati dai vigili del fuoco.

