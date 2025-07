Incendio appartamento in provincia di Milano uomo trovato morto

Un uomo è stato trovato morto in un appartamento andato a fuoco in via Fogagnolo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’incendio si è sviluppato intorno alle 3.30, nella notte tra martedì e mercoledì, al piano terra di uno stabile di 4 piani. Sul posto vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incendio nella notte a Sesto San Giovanni: un morto, famiglie evacuate - Sesto San Giovanni (Milano), 23 luglio 2025 – Tragedia nella notte a Sesto San Giovanni in provincia di Milano per un incendio divampato in un palazzo di quattro piani in via Fogagnolo. Secondo msn.com

Milano, incendio in appartamento a Sesto San Giovanni: morto un uomo - Nelle prime ore di mercoledì 23 luglio un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di un edificio residenziale di Sesto San Giovanni, cittadina dell’hinterland milanese. Da tg24.sky.it