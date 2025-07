In Toscana il gioco d’azzardo cresce trainato dall’online | superati 8,6 miliardi di euro nel 2024

FIRENZE – Nonostante la riduzione dei punti gioco fisici e un calo del numero complessivo di giocatori, la Toscana nel 2024 ha registrato una raccolta record nel settore del gioco d’azzardo, che ha superato gli 8,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 6,6 miliardi del 2019. Un trend che rispecchia quello nazionale, spinto soprattutto dal boom del gioco online, ormai diffusissimo anche tra giovani e giovanissimi, con quasi 950mila conti attivi in regione. Questi dati emergono dal nuovo Rapporto “L’Azzardo nella Regione Toscana”, presentato oggi a Firenze. Frutto della collaborazione tra il Cnr (Gaps ed EspadÂŽItalia), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Servizi per le Dipendenze (SerD), lo studio offre un’analisi approfondita dell’evoluzione del fenomeno e una valutazione dell’impatto delle politiche di contrasto regionali attuate negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: miliardi - gioco - toscana - azzardo

Gioco d’azzardo, oltre 2,5 miliardi nel 2024. In vetta Bergamo, Treviglio e Seriate - L’ANALISI. I dati del Mef: più 9,2% rispetto al 2023. Boom del settore on line: più 21,8%. In media giocati 7 milioni al giorno.

Gioco d’azzardo, oltre 2,5 miliardi nel 2024. In vetta Bergamo, Treviglio e Seriate - L’ANALISI. I dati del Mef: più 9,2% rispetto al 2023. Boom del settore on line: più 21,8%. In media giocati 7 milioni al giorno.

Gioco d’azzardo, oltre 2,5 miliardi nel 2024. In vetta Bergamo, Treviglio e Seriate - L’ANALISI. I dati del Mef: più 9,2% rispetto al 2023. Boom del settore on line: più 21,8%. In media giocati 7 milioni al giorno.

Oltre un milione di cittadini toscani ha giocato d’azzardo almeno una volta nel corso del 2024: attività su cui sono stati investiti più di 8,6 miliardi di euro. In diminuzione il numero di giocatori grazie alle azioni promosse da @regionetoscana https://bit.ly/giochia Vai su X

GiovedÏ e venerdÏ eravamo al @fa_festa per far conoscere TILT OFF, il progetto che contrasta le conseguenze negative del gioco d'azzardo. È attivo uno SPORTELLO DI ASCOLTO alle Piagge per giocatori, familiari, conoscenti o chiunque voglia avere inform Vai su Facebook

Gioco d'azzardo, nel 2024 un milione di toscani ha giocato almeno una volta; Gioco d’azzardo in Toscana, cresce raccolta ma meno giocatori; Gioco d’azzardo in Toscana: cala l’offerta fisica, cresce l’online. Sabrina Molinaro (CNR): “Servono nuove strategie” (REPORT).

Gioco d’azzardo in Toscana, una piaga per un milione di cittadini - In diminuzione il numero di giocatori grazie ai 200 eventi di informazione e prevenzione, 58 progetti e 311 azioni promosse da Regione Toscana ... Segnala intoscana.it

Toscana, nel 2024 stabile il numero di giocatori problematici - Nel rapporto di ricerca 'l'azzardo nella Regione Toscana', una fotografia del fenomeno sul territorio dopo 200 eventi di informazione e prevenzione sviluppati in 58 progetti e 311 azioni. Da gioconews.it