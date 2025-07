Kristjan Asllani è stato inserito dall’Inter nella lista dei calciatori in partenza in questa finestra estiva di mercato. La redazione di Inter-News ha raccolto nuove informazioni in merito alla sua situazione. LA CERTEZZA – Kristjan Asllani è destinato a lasciare l’Inter in questa sessione estiva di mercato. La convinzione della società nerazzurra è granitica, come testimoniato dalle dichiarazioni inequivocabili del ds Piero Ausilio, il quale ha parlato apertamente dei piani dei meneghini in merito: «Pensiamo dopo tre anni sia giusto anche per lui, glielo abbiamo già detto e comunicato a lui e l’agente, forse è il momento di trovare opportunità diverse per giocare con continuità . 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - IN – Inter, per Asllani finora nulla di concreto! Una mossa e la cifra minima