In caserma per denunciare le offese ricevute ma gli insulti li rifila ai Carabinieri | arrestato e condannato

La scorsa settimana, i carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 53 anni, accusato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Curiosa la vicenda, visto che il 53enne era andato in caserma per fare una denuncia per ingiurie ma ha finito per minacciare e insultare i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - caserma - arrestato - denunciare

A lezione di legalità , gli studenti di Tremestieri visitano la caserma Messina Sud dei carabinieri - Stamane gli studenti delle classi terze della secondaria di I grado di Tremestieri hanno visitato la caserma sede della Compagnia Carabinieri Messina Sud, dove sono stati accolti dal comandante della Compagnia, cap.

Il Generale Luongo in visita alla caserma dei Carabinieri di Barletta Andria Trani - Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto visita nel pomeriggio del 2 maggio alla caserma “Brigadiere Antonio Cezza, Medaglia d’Argento al Valor Militare”, sede del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani.

A scuola di legalità : visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice - Comunicato Stampa Gli studenti accolti dai militari per un incontro formativo tra educazione civica, curiosità e Costituzione Nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità , gli alunni della quinta classe della scuola primaria Padre Pio … Continua L'articolo A scuola di legalità : visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice proviene da Fremondoweb.

SANT’ANGELO IN VADO – HASHISH E MARIJUANA NASCOSTI IN CASA: 21ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI Nel pomeriggio del 10 luglio scorso, i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Angelo in Vado e di Urbania hanno arrestato un giovane 21enne del Vai su Facebook

Cesenatico, 53enne si presenta in caserma per sporgere una denuncia e aggredisce i carabinieri, arrestato; Va in caserma per sporgere una denuncia: insulta i carabinieri e viene arrestato a Cesenatico; In caserma per denunciare le offese ricevute, ma gli insulti li rifila ai Carabinieri: arrestato e condannato.

Va in caserma per sporgere una denuncia: insulta i carabinieri e viene arrestato a Cesenatico - È tornato libero soltanto dopo più di un giorno, cioè dopo essere ... Da corriereromagna.it

Arrestata la giovane truffatrice del “finto carabiniere”: ingannò un’anziana a Romanengo - Una 31enne è finita in carcere per aver raggirato un’anziana fingendosi inviata delle forze dell’ordine. Lo riporta ilgiorno.it