In arrivo un grande piano di investimenti sull' agricoltura

AGI - Un grande piano di investimenti sull'agricoltura: domani in Consiglio dei ministri, secondo quanto apprende l'Agi, arriva un disegno di legge del governo che mira a mettere ingenti risorse nel settore primario. Le norme inserite nel ddl 'Coltivaitalia', collegato alla legge di Bilancio, riguarderanno tre grandi capitoli: la strategia per rafforzare la sovranitĂ alimentare, il ricambio generazionale, la ricerca e la semplificazione.  L'obiettivo è rafforzare i settori piĂą deboli dell'agricoltura italiana e ridurre la dipendenza dall'estero su coltivazioni cerealicole, coltivazioni proteiche, zootecnia, ovvero i settori che non riescono ancora a soddisfare il fabbisogno italiano pur esprimendo prodotti di qualitĂ . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In arrivo un grande piano di investimenti sull'agricoltura

