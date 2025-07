Improvvisa nebbia fitta | recuperato con l' elicottero un escursionista in Ossola

Si trova in difficoltĂ in un passaggio impervio e viene soccorso dall'elicottero dei vigili del fuoco.Un escursionista 45enne francese è stato soccorso questo pomeriggio intorno alle 14 ad una quota di circa 2500 metri sotto il massiccio del Monte Leone, in Ossola. L’uomo, partito dall'alpe. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

