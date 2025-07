Imprenditore scomparso nel Torinese nel 2016 un arresto per omicidio

Un 62enne di origine serba √® stato arrestato a Torino dai carabinieri per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, sarebbe l'autore dell'omicidio di Momcilo 'Momo' Bakal, piccolo¬†imprenditore¬†di origine bosniaca residente a Lein√¨, nel Torinese, scomparso nel luglio del 2016 in circostanze misteriose, con la sua autovettura, senza lasciare tracce in Italia o nei Paesi dell'ex Jugoslavia da cui proveniva. Il ritrovamento del corpo della vittima, nell'estate del 2024, in un terreno di localit√† Villaretto, alla periferia di Torino, ha dato una svolta alle indagini e ha permesso di indirizzarle sul 62enne, individuato dai carabinieri grazie all'utilizzo di nuovi apparati tecnologici e ai riscontri della banca dati Dna per altri reati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Imprenditore scomparso nel Torinese nel 2016, un arresto per omicidio

In questa notizia si parla di: omicidio - torinese - scomparso - imprenditore

Donna trovata senza vita nel Torinese, annegato il marito: ipotesi omicidio-suicidio - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi prevalente è che si tratti in un femminicidio.

Donna trovata morta in casa nel Torinese: ipotesi omicidio-suicidio, il corpo del marito recuperato al Lago Grande di Avigliana - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi prevalente è che si tratti.

Litiga con la moglie e la uccide in casa, poi si toglie la vita gettandosi in un lago: omicidio-suicidio nel Torinese - Omicidio suicidio a Rivalta. Dopo un litigio avvenuto nella mattinata un uomo ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana.

Torino, imprenditore scomparso nel 2016: un arresto per omicidio #torino https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/torino-imprenditore-scomparso-un-arresto-per-omicidio_101366343-202502k.shtml… Vai su X

Torino, imprenditore scomparso nel 2016: un arresto per omicidio; Omicidio a San Carlo Canavese. Imprenditore ucciso da pi√Ļ colpi di pistola: era scomparso da casa il giorno prima; Scomparso nel nulla 9 anni fa, risolto il giallo di Momo Bakal: arrestato un 62enne per omicidio.

Imprenditore scomparso nel 2016, un arresto per omicidio - Un 62enne di origine serba è stato arrestato a Torino dai carabinieri per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo ansa.it

Imprenditore scomparso nel Torinese nel 2016, un arresto per omicidio - Secondo le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, sarebbe l'autore dell'omicidio di Momcilo 'Momo' Bakal, piccolo imprenditore di origine bosniaca residente a Leinì, nel Torinese, scomparso nel ... Lo riporta tg24.sky.it