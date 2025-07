Imprenditore scomparso nel 2016 serbo arrestato per omicidio

Un 62enne di origine serba è stato arrestato a Torino dai carabinieri per omicidio volontario e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Imprenditore scomparso nel 2016, serbo arrestato per omicidio

In questa notizia si parla di: arrestato - omicidio - imprenditore - scomparso

