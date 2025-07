Il trailer di Avatar | Fuoco e cenere uscirà in esclusiva al cinema prima de I Fantastici Quattro

Questo fine settimana, il pubblico dei cinema potrĂ dare un primo sguardo ad “ Avatar: Fuoco e cenere “, ma solo se è in sala per “I Fantastici Quattro – Gli inizi”. In un post sull’account ufficiale di “Avatar” su X, è stato rivelato che il primo trailer del terzo capitolo di “Avatar” di James Cameron verrĂ proiettato esclusivamente nei cinema prima delle proiezioni dei “Fantastici Quattro” della Marvel. “Avatar: Fuoco e cenere” uscirĂ nelle sale il 19 dicembre. L’uscita del quarto e quinto film di “Avatar” è prevista rispettivamente per il 21 dicembre 2029 e il 19 dicembre 2031. Il trailer è stato presentato per la prima volta in esclusiva ai partecipanti al CinemaCon ad aprile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il trailer di “Avatar: Fuoco e cenere” uscirĂ in esclusiva al cinema prima de “I Fantastici Quattro”

Per il trailer, tocca andare al cinema. 20th Century IT conferma che anche da noi, prima de "I Fantastici Quattro", verrà proiettato il Trailer per AVATAR : FUOCO E CENERE, 3° capitolo della saga. Intanto, ecco il primo poster, dedicato a Varang, interpretata da Vai su X

Ecco il primo poster di Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron Il terzo film del franchise uscirĂ al cinema il 19 dicembre Vai su Facebook

