Il tatuaggio che si illumina se c’è droga dello stupro nel bicchiere basta un secondo | come funziona l’invenzione coreana

Gli scienziati del Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology hanno sviluppato un tatuaggio temporaneo che avrebbe l’obiettivo di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti indesiderate nei cocktail. Sulla rivista American Chemical Society Sensors, che riporta lo studio, è spiegato che il tatuaggio reagirebbe entro pochi istanti a concentrazioni di droghe a base di idrossibutirrato (Ghb), come alcune sostanze della classe delle benzodiazepine. Il tatuaggio frutto dello studio del Korea Research Institute. Il tatuaggio, progettato dal team guidato da Gyeong-Ji Kim, Jai Eun An, Kyong-Cheol Ko, Oh Seok Kwon, sarebbe in grado di reagire entro un secondo nel caso in cui nel drink siano presenti delle sostanze stupefacenti a base di idrossibutirrato, sostanza spesso presente nelle cosiddette “droghe dello stupro”. 🔗 Leggi su Open.online