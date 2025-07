Mentre la destra celebra la “Giornata storica per la giustizia”, con l’ok del Senato alla separazione delle carriere e la riforma carceraria, abbiamo chiesto a Rocco Maruotti, segretario dell’Anm un punto sullo scontro ormai quotidiano che divide esecutivo e giudici. Maruotti, tra separazione delle carriere, l’attacco ai magistrati di Milano, l’inappellabilitĂ delle sentenze di assoluzione ecc., sembra che non ci sia proprio possibilitĂ di pace tra la Magistratura e il governo. Partiamo dalla riforma, sperate ancora in un cambio in corsa o l’esecutivo vi pare determinato? “È evidente che il governo non ha mai avuto alcuna reale intenzione di confrontarsi sul merito della riforma, neppure in Parlamento con le altre forze politiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il segretario Anm Maruotti: “L’unico vero obiettivo di questa riforma è limitare l’indipendenza della Magistratura rispetto all’esecutivo”