Arezzo, 23 luglio 2025 – L’area Lebole cambia storia. Patrizio Bertelli firmerĂ il rogito tra una manciata di giorni, il 29 luglio. Un’operazione da otto milioni di euro con la quale l’imprenditore aretino mette a segno un altro “colpo” da novanta nello scacchiere delle acquisizioni di luoghi-simbolo della cittĂ . Bertelli mette cosĂŹ il sigillo alla trattativa con la famiglia Carrara, imprenditori pistoiesi, proprietari dell’ex fabbrica che negli anni ‘70 ha dato slancio all’industrializzazione della cittĂ (ci lavoravano cinquemila dipendenti). Una “città ” nella cittĂ con i suoi 170mila metri quadrati di superficie, parte dei quali con immobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Il regalo di Bertelli alla sua Arezzo. Sta per acquistare l’area Lebole

Il desiderio dei Costanti aperti, il sogno dell’Arezzo in B, nuova missiva in dialetto aretino a Patrizio Bertelli - Arezzo, 9 giugno 2025 – Il desiderio di vedere di nuovo i Costanti aperti, il sogno dell’Arezzo in B.

Arezzo, sgomberata l’ex area Lebole: trovati otto occupanti abusivi. A luglio passerà al gruppo Bertelli (Prada) - Si è svolto questa mattina un intervento interforze presso l’ex area industriale Lebole di Arezzo, finalizzato al controllo dello stato degli immobili e all’accertamento della presenza di eventuali occupanti abusivi.

Palazzini (FdI): "Ex Lebole, da ferita a simbolo di rinascita. Grazie a Bertelli per l'amore verso Arezzo, FdI ha sempre creduto in questo riscatto" - Arezzo, 17 luglio 2025 - Palazzini (FdI): "Ex Lebole, da ferita a simbolo di rinascita. Grazie a Bertelli per l'amore verso Arezzo, FdI ha sempre creduto in questo riscatto" "La rinascita dell'area ex Lebole non è frutto del caso, ma il risultato di un impegno politico costante, di una visione chiara e della straordinaria decisione di un grande imprenditore, Patrizio Bertelli, che ancora una volta ha dimostrato il suo profondo attaccamento ad Arezzo.

