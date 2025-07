Il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini è realtà | doppio binario dal 7 settembre

MONTECATINI – È prevista per il 7 settembre prossimo l’attivazione dell’ intera nuova tratta ferroviaria a doppio binario tra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme che si estende per 12 chilometri, Dal 7 al 14 settembre, come prevedono le norme, saranno effettuate le corse necessarie a garantire i massimi standard di prestazione della linea in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico e il 15 settembre, per la riapertura delle scuole, il servizio sarà attivo a tutti gli effetti. Questa mattina (23 luglio) l’ultimo sopralluogo del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore a infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, accompagnati da Fabrizio Rocca, responsabile Area centro della direzione investimenti di Rfi (Gruppo Fs Italiane), alla galleria di Serravalle, cuore dell’opera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it