Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 23 Luglio 2025, è pari a 118,58 €MWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 22 Luglio 2025, il prezzo minimo si è attestato a 107,30 €MWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto i 135,13 €MWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali del pomeriggio, in particolare tra le 13 e le 15, mentre il picco di prezzo si è verificato nella fascia serale, tra le 19 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€MWh) Variazione rispetto al giorno precedente 23 Luglio 2025 118,58 +5,16 22 Luglio 2025 113,42 -7,38 21 Luglio 2025 120,80 +8,03 20 Luglio 2025 112,77 -4,71 19 Luglio 2025 117,49 -2,01 18 Luglio 2025 119,50 +3,59 17 Luglio 2025 115,92 -1,24 16 Luglio 2025 117,16 -5,36 15 Luglio 2025 122,52 +2,76 14 Luglio 2025 119,76 +13,94 13 Luglio 2025 105,83 +4,20 12 Luglio 2025 101,64 -14,44 11 Luglio 2025 116,07 +9,45 10 Luglio 2025 106,62 +5,80 9 Luglio 2025 100,83 -8,56 8 Luglio 2025 109,39 -8,88 7 Luglio 2025 118,27 +10,54 6 Luglio 2025 107,73 -14,66 5 Luglio 2025 122,39 -4,08 4 Luglio 2025 126,47 +4,88 3 Luglio 2025 121,59 -4,06 2 Luglio 2025 125,64 -8,04 1 Luglio 2025 133,69 +11,49 30 Giugno 2025 122,20 +42,51 29 Giugno 2025 79,69 -17,07 28 Giugno 2025 96,76 -21,65 27 Giugno 2025 118,41 -8,49 26 Giugno 2025 126,90 -2,84 25 Giugno 2025 129,74 -3,05 24 Giugno 2025 132,79 -3,79 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€MWh) Luglio 2025 116,26 Giugno 2025 111,78 Maggio 2025 93,58 Aprile 2025 99,85 Marzo 2025 120,55 Febbraio 2025 150,36 Gennaio 2025 143,03 Dicembre 2024 135,06 Novembre 2024 130,89 Ottobre 2024 116,69 Settembre 2024 117,13 Agosto 2024 128,44 Luglio 2024 114,54 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi 23 Luglio 2025: andamento e variazioni orarie

