Il presunto audio di Raoul Bova a Martina Ceretti diventa virale su TikTok Le parodie

Raoul Bova è il protagonista del gossip del momento. Pare - si sottolinea pare - che la storia con la compagna Rocìo Morales (dal loro amore sono nate anche due bambine: Luna nel 2015 e Alma nel 2018) sia giunta al capolinea. Tra di loro, ha riportato Fabrizio Corona, ci sarebbe una donna di soli. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: raoul - bova - presunto - audio

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

“Raoul Bova ha tradito la moglie Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti”, le chat e gli audio mostrati da Fabrizio Corona Vai su X

“Vorrei molto… baciarti” Raoul Bova avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti. Fabrizio Corona mostra le chat e gli audio che i due si sarebbero scambiati. Ceretti ha un Instagram da quasi 100mila followers: "Ha avuto a che fare con Vai su Facebook

Il presunto audio di Raoul Bova a Martina Ceretti diventa virale su TikTok. Le parodie; Raoul Bova, la presunta amante Martina Ceretti e l’audio virale su TikTok: cosa sta succedendo dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona; Raoul Bova ha tradito Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti, le chat e gli audio mostrati da Corona.

Raoul Bova, la presunta amante Martina Ceretti e l’audio virale su TikTok: cosa sta succedendo dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona - Nell'ultima puntata del suo podcast Fabrizio Corona ha diffuso i presunti messaggi e gli audio privati tra Raul Bova e Martina Ceretti. Secondo informazione.it

Raoul Bova diviso tra Rocio Munoz Morales e Martina Ceretti: ecco come stanno davvero le cose - Martina Ceretti, giovane modella romana, è finita al centro del gossip dopo essere stata indicata come l'amante di Raoul Bova. Si legge su panorama.it