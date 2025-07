Il presidente Acquaroli su Ricci | Il caso non ci interessa parliamo di programmi

Pesaro, 24 luglio 2025 – “ Non ci interessa, non ci riguar da e soprattutto non sarĂ oggetto della campagna elettorale. Siamo sicuri che ai marchigiani possa interessare questo piĂą dei temi strategici per le Marche?”. Francesco Acquaroli Campagna Elettorale Parco Miralfiore Da Pesaro, epicentro del caso Affidopoli, il governatore Francesco Acquaroli (nella foto) concede una battuta o poco piĂą all’inchiesta che vede coinvolto l’europarlamentare del Pd, Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, suo competitor alle regionali d’autunno. «Non commento – ribadisce Acquaroli, appena arrivato al parco Miralfiore per un appuntamento della campagna elettorale del centrodestra nella roccaforte rossa di cui Ricci è stato sindaco per dieci anni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Acquaroli su Ricci: “Il caso non ci interessa, parliamo di programmi”

