Il peso strategico dell’asse Roma-Algeri per lo scenario euromediterraneo

A un mese dal summit con l’Unione Europea sul Piano Mattei, Villa Doria Pamphilj torna al centro della diplomazia italiana con un appuntamento cruciale per i rapporti tra Roma e Algeri. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha aperto la sua visita istituzionale incontrando al Quirinale il capo dello Stato Sergio Mattarella. Un incontro durante il quale il leader algerino ha auspicato che il rapporto tra i due Paesi possa “essere esemplare per gli altri”, sottolineandone la soliditĂ e la continuitĂ storica: “Ogni volta che siamo in crisi o in situazioni di insicurezza, lo Stato italiano è presente”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il peso strategico dell’asse Roma-Algeri per lo scenario euromediterraneo

In questa notizia si parla di: roma - algeri - peso - strategico

L’Italiana in Algeri all’Opera di Roma: un meritato successo - ‹ › 1 / 4 L'italiana in Algeri_Un totale_ph Fabrizio Sansoni-Opera di Roma 2025_8207. ‹ › 2 / 4 L'italiana in Algeri_Paolo Bordogna (Mustafa)_ph Fabrizio Sansoni-Opera di Roma 2025_8335.

Italia-Algeria, intesa strategica a Villa Pamphilj: oltre 40 accordi e un nuovo slancio al Piano Mattei.

Il peso strategico dell’asse Roma-Algeri per lo scenario euromediterraneo - A un mese dal summit con l’Unione Europea sul Piano Mattei, Villa Doria Pamphilj torna al centro della diplomazia italiana con un appuntamento cruciale per i rapporti tra Roma e Algeri. Secondo formiche.net

Italia-Algeria,Meloni: Algeri è un partner strategico - L’amicizia tra le nostre nazioni, antica e solida, non è mai stata così speciale: i nostri rapporti bilaterali ... Lo riporta askanews.it