Il peccato dei chierici | raddrizzare il mondo

Christopher Lasch una volta lo scrisse esplicitamente: "Non riesco a immaginare una prospettiva meno attraente di una società composta da intellettuali". Lasch amava molto spesso dire la propria su questioni di cui sapeva poco o nulla, bisogna ammetterlo. Un sintomo, forse, dell'essere nato in una famiglia politicamente assai attiva e probabilmente anche della sua formazione culturale. Col passare degli anni, però, si rese sempre più conto di un fatto. E cioè che chi è o si ritiene un intellettuale non ha per questo la legittimità di imporre le proprie idee e il proprio programma etico-politico-economico sul resto della società . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

