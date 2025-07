Il Molo San Vincenzo diventa il palcoscenico del Mediterraneo | sei giorni di festival per Napoli 2500

Per una settimana, da lunedì 28 luglio a sabato 2 agosto, il Faro di Napoli si trasforma in un palcoscenico unico sospeso sul mare per celebrare la cittĂ . Una narrazione scandita da musica, teatro e poesia – attraverso le storie di migrazione, partenze e ritorni che hanno segnato la “nostra” storia. Racconti diversi, che canteremo, reciteremo e balleremo con performance e duetti originali, da un luogo straordinario ed esclusivo sul mare. Una settimana di concerti al tramonto (e anche un’alba) per un viaggio nel tempo, tra villanelle e leggende, poesie e moresche, gatte e melodie mediterranee con artisti diversi tra loro per tinta e sensibilitĂ espressiva, che guideranno il pubblico tra tradizione e nuovi linguaggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it