Il ministro Valditara | La scuola in Campania va meglio Ora lotta ai diplomifici

«La ricerca di Invalsi ci dice che la scuola statale in Campania va molto meglio di come viene spesso rappresentato. Ne ero sicuro. Ora finalmente viene resa giustizia ai tanti docenti e a tutto il personale scolastico che ogni giorno lavorano per i nostri giovani». Questo dice al Messaggero e al Mattino il ministro all’Istruzione e al merito Giuseppe Valditara. «C’è ancora molto da fare ma con Agenda Sud, che nasce proprio per superare i divari negli apprendimenti rispetto ad altre aree del Paese, possiamo realizzare interventi mirati e specifici per affrontare le fragilità di alcune scuole. I risultati sono al di sopra delle più ottimistiche aspettative ». 🔗 Leggi su Open.online

Giochi, Tar Campania nega apertura di una sala scommesse: “Troppo vicina a una scuola” - Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, come riportato da Agipronews, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala per giochi e scommesse a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), in quanto il locale si trova ad una distanza inferiore a quella prevista dalla norma regionale (250 metri) dai luoghi “sensibili”, in questo caso una scuola.

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Campania] - Quando inizia la scuola a settembre? Manca ancora qualche settimana alla fine delle lezioni dell'anno scolastico 2024/25.

Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania: il calendario scolastico 2025-26 e tutti i ponti - La giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2025-26 per tutte le scuole: si parte il 15 settembre.

Caos scuola, presidi: 'Era meglio rinviare'. Scuole riaperte in Campania - Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante una conferenza stampa con la collega tedesca Annalena ... Riporta ansa.it

Caos scuola, presidi: 'Era meglio rinviare'. Scuole riaperte in Campania - Il Tar ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza. Secondo ansa.it