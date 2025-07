Il Milan cade contro l' Arsenal | a Singapore finisce 1-0 per i Gunners

Singapore, 23 luglio 2025 – Comincia con una sconfitta la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: alla prima uscita ufficiale della stagione, al “Festival of Football” di Singapore, i rossoneri sono stati infatti battuti 1-0 dall’Arsenal, mentre il Milan si è poi riscattato vincendo 6-5 i rigori, comunque previsti dalla competizione. A decidere la contesa è stata la rete segnata al 53’ da Saka su assist dell’ex Spezia Jakub Kiwior. I rossoneri, ancora orfani di diversi titolari, sono apparsi un vero e proprio cantiere aperto. Schierato da Allegri con il 3-5-2 (che diventava 5-3-2 in fase di non possesso), il Milan sin dal primo tempo ha infatti mostrato qualche difficoltĂ nell'interpretare il modulo soprattutto per l'assenza di una vera punta centrale e sofferto la maggior spinta e intraprendenza dei Gunners, i quali si sono dimostrati piĂą pericolosi in diverse occasioni e hanno trovato la rete decisiva a inizio ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Milan cade contro l'Arsenal: a Singapore finisce 1-0 per i Gunners

AC Milan loses to Arsenal: the match in Singapore ends 1-0 for the Gunners. - Allegri's team, still without many of their regular starters, appeared to be a work in progress. Secondo sport.quotidiano.net